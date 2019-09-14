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Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

İstanbul’da, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan muvazzaf astsubaylar H.D., M.Y., M.P. ile İ.S.'nin Eskişehir'de olduğunu tespit etti. Şüpheli 4 şahıs, kent merkezinde saklandıkları evlerinde yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İstanbul'a gönderilecekleri öğrenildi.

Mustafa Kaplan

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