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Aranan hükümlü mağarada yakalandı

Aranan hükümlü mağarada yakalandı
Aranan hükümlü mağarada yakalandı

Şanlıurfa’da 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı mağarada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, ‘fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek' gibi 4 ayrı suçtan yakalama kararı ile 21 yıl 3 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih K.'nin bir mağarada arkadaşının ineklerine bekçilik yaparak, gizlendiği tespit edildi. Eyyübiye ilçesinin Şıh Maksut Mahallesi'ndeki mağaraya operasyon düzenleyen polis, Salih K.'yi gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

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