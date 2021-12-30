Aranan PKK üyesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

PKK terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı bulunan Ahmet Akdağ isimli şahıs, Türkiye'ye sahte Avusturya pasaport ile girmek isterken pasaport polisinin dikkati sayesinde yakalandı. Türkiye'de yakalama kararı olduğu için Avusturya vatandaşı Znar Kalash ismine düzenlenmiş pasaport ile yurda giriş yapmak isteyen Ahmet Akdağ, polisin pasaportta bulunan fotoğraftan şüphelenmesi üzerine yakalandı.

Sahte pasaportta bulunan fotoğrafın Ahmet Akdağ'a benzememesinden şüphelenen polis memuru, parmak izi kontrolü yaptı. Kontrol sonucu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı isimli şahıs olduğu ve Batman 1. Sulh Ceza Hakimliğince PKK Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan aranıyor kaydı olduğu anlaşılan Ahmet Akdağ gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Akdağ, ilk ifadesinde “ Askerlik görevini yapmadığını ve kaçtığını ayrıca kaçak yollarla 2011 ve 2014 yıllarında Hatay, Şanlıurfa ve İstanbul Atatürk Havalimanından giriş-çıkış yaptığını ve Avrupa'ya gittiğini anlattı.Türkiye'ye giriş yapmak istediği Avusturya Haymatlos pasaportunun kendisine ait olmadığını ve Viyana'da illegal yollarla elde ettiğini” söyledi.

Gözaltına alındaktan sonra ilk ifadesi alınan Ahmet Akdağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştır. Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 21 PKK terör örgütü üyesinin sahte belgelerle yurda girerken ve çıkarken yakalandığı bildirildi.

Tuncer Cengiz

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