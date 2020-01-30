Aranan şahısların üzerlerinden çıkanlar şoke etti

Kemalpaşa ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüpheli 3 şahsı durdurdu. Jandarma tarafından yapılan kontrollerde E.Ç. ve R.K.'nin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan arama kaydı bulunduğu ve cezaevi firarileri olduğu, yine M.G. isimli şahsın yoklama kaçağı olarak arandığı belirtildi.

Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız el yapımı tabanca, tabancaya ait şarjör, 5 adet 7.65 fişek, 9 adet 9 mm fişek, 2 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 21 adet fişek, 3 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan bong tabir edilen aparat ve 1 dedektör cihazı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yapılan aramanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.Ç., M.G. ve R.K.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ali İhsan Çiftçi - İsmail Hakkı Ergün

