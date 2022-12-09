Aranan şahıstan pişkin sözler: 'Hangi kanalda yayınlanıyor?'

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik 46 ekip ve 126 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; hakkında ‘adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranan ve 10 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C., ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.S., 16 farklı suçun firari şüphelisi K.S. ile birlikte toplam 18 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, polis ekipleri tarafından emniyetten çıkartılan L.P.'nin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına 'hangi kanalda yayınlanıyor?' demesi dikkat çekti.

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