Aranması olan 10 kişi 111 polisin katıldığı operasyonla yakalandı

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde kent merkezi, Bolvadin ve Şuhut ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyonda 40 ekip ve 111 polis görev aldı.

28 farklı adrese düzenlenen baskınlarda farklı suçlardan ve farklı hapis cezaları ile aranan Sedat Ç., Samet Caner Ç., Agit G., Mustafa Gökhan P., Hakan K., Mehmet G., Fatmatül Zehra G., Ahmet Ö., Selahaddin T. ve Muhammed O., isimli şahıslar yakalandı. Şahıslardan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökten Ceylan

