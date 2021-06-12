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Aranması olan 10 kişi 111 polisin katıldığı operasyonla yakalandı

Aranması olan 10 kişi 111 polisin katıldığı operasyonla yakalandı
Aranması olan 10 kişi 111 polisin katıldığı operasyonla yakalandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından aranması olan şahısların yakalanması için 111 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 28 adrese düzenlenen baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde kent merkezi, Bolvadin ve Şuhut ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyonda 40 ekip ve 111 polis görev aldı.

28 farklı adrese düzenlenen baskınlarda farklı suçlardan ve farklı hapis cezaları ile aranan Sedat Ç., Samet Caner Ç., Agit G., Mustafa Gökhan P., Hakan K., Mehmet G., Fatmatül Zehra G., Ahmet Ö., Selahaddin T. ve Muhammed O., isimli şahıslar yakalandı. Şahıslardan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökten Ceylan
 

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