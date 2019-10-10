Arap Birliği, Barış Pınarı Harekatı için acil olarak toplanacak

Kahire merkezli Arap Birliği'nden (AL) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak Cumartesi günü Dışişleri Bakanları düzeyinde acil bir toplantı yapılacağı bildirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki, yaptığı açıklamada, “Toplantıda Suriye topraklarında devam eden Türk operasyonu tartışılacak" dedi. Zaki, toplantının birkaç Arap ülkesi tarafından desteklenen ve Mısır'dan gelen talebe cevap olarak düzenleneceğini sözlerine ekledi.