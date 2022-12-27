Arap Yarımadası'na dolu ve kar yağdı



Arap Yarımadası'nda yer alan Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların düşmesi ile dolu ve kar yağışı görüldü. Kuveyt'in aynı isimli başkentine dolu yağdı. Başkentte dolu yağışına yakalananlar nadir olayı kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kuveyt Meteoroloji Merkezi, yarın sabah saatlerine kadar olumsuz hava koşullarının devam edeceğini ifade etti.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda ana yolun trafiğe kapandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'a kar yağdı

Suudi Arabistan'ın Tebük bölgesinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle Hakl şehrinin Jabal Al-Lawz Dağları bölgesine kar yağdı. Ülkenin birçok yerinden insan bölgeye akın etti. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını dans ederek kutladı. Suudi Arabistan Kriz Ve Afet Yönetim Merkezi, vatandaşları Krallığın çeşitli bölgelerinde sert hava koşullarının devam etme ihtimaline karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Muhammed Rabah



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