Arap yatırımcılar gıda sektörü için İstanbul'da buluştu

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle İstanbul'da düzenlenen 6. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 15 Arap ülkesinden bin 500 iş insanını, 200'den fazla Türk firmasıyla buluşturdu. Bahçelievler'de bir otelde gerçekleşen fuara İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Başkanı Sabuhi Attar, Ürdün Ticaret Odası Başkanı Nael Alkabarıtı, Tunus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Hedi Malek ile çok sayıda büyükelçi ve bürokrat katıldı. Fuarda konuşan Avdagiç, Türkiye'nin ucuza kaliteli üretim kabiliyetini Arap yatırımcılarla paylaşma imkanını bu fuarda bulduklarını dile getirdi.

Öte yandan Sabuhi Attar ise Türkiye için Arap pazarının önemli olduğu vurgusunu yaptı. Arap yatırımcılar ile Türk firmalarını buluşturan fuar 26 Nisan'da son bulacak.

“Arap ülkeleriyle ticaret hacmimizin çok daha iyi noktalara geleceğini ümit ediyoruz”

Türkiye'nin ucuza kaliteli üretim kabiliyetini Arap yatırımcılara anlattıklarını dile getiren İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “Türkiye, Arap ülkeleriyle ticaretini, ithalatını ve ihracatını, tüm anlamda dış ticaret hacmini genişletmek için ciddi bir irade ortaya koyuyor. Hükümetimizin bu konuda net bir yaklaşımı var. Biz iş dünyası temsilcileri olarak da bu konuda çok arzuluyuz. Bu tip organizasyonlarla Türkiye'nin sahip olduğu teknolojik üstünlükleri, üretim kabiliyetlerini, kaliteli ürünleri makul bir fiyatla üretme becerimizi Arap dostlarımız ve yatırımcılarımıza sunma imkanı buluyoruz. Bu anlamda biz bu fuarları çok önemsiyoruz. Bu fuarlar sayesinde bugüne kadar arzu etmediğimiz noktada olan Arap ülkeleriyle ticaret hacmimizin çok daha iyi noktalara geleceğini ümit ediyoruz” dedi.

“Arap ülkelerindeki ürününü Türkiye'nin alması çok önemlidir”

Arap pazarının Türkiye için önemli olduğunu belirten Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Başkanı Sabuhi Attar, “Bütün Arap iş adamlarını her zaman Türkiye'ye çağırıyoruz. Toplantılar, fuarlar ve ikili görüşmeler sağlıyoruz. Bu fuar gıda, tarım, otel malzemeleri konusunda ihtisaslı bir fuar. Çok güçlü Türk firmaları katılmıştır. Türkiye'nin yaptığı imalatın kalitesini ve fiyata uygunluğu Arap piyasasında çok önemlidir. Arap ülkeleri için çok iyi bir pazarlama imkanımız var. Bin 500 Arap iş adamımızı buraya çağırdık. Şu anda da alışverişlerini yapıyorlar. Arap ülkeleri için gıda çok önemli. Yüzde 80 ithalat gerçekleştiriyoruz. Burada Türk gıda imalatı, helal mal ve kaliteli olduğundan Arap pazarı Türkiye için önemli bir pazar. Arap ülkelerindeki ürününü Türkiye'nin alması çok önemlidir” diye konuştu.

Tunacan Atalay - Serdar Ünal