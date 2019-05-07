Arapapıştı Kanyonu eşsiz güzelliğiyle cazibe merkezi oluyor

Yerli ve yabancı turistlerin gezi rotalarında yer alan ve kuraklık nedeniyle suları çekilen Aydın'ın Bozdoğan ilçesi sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu'nda, su seviyesinin yükselmesiyle tekne turları yeniden başladı. Kemer Barajı'nda gerçekleştirilen tekne turlarıyla kanyonu gezme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler hatıralarını fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor. Doğal güzelliğiyle her ziyaretçiyi büyüleyen kanyon ve çevresini cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dünyanın 8'inci harikası olarak isimlendirilen Arapapıştı Kanyonu'nun artan turist sayısı ile birlikte bölge turizmine kazandırdığı ivme, beraberinde ticari hayatı da canlandırıyor.

Arapapıştı Barajı'nın online medya görünürlüğü artıyor

Dijital medya takip ve analiz merkezi DeepHaber, doğal güzelliğiyle ilgi odağı olan Arapapıştı Kanyonu'nun online mecralardaki yansımalarını araştırdı. Araştırmaya göre; 20 binden fazla online mecrayı tarayarak hazırladığı araştırma sonucuna göre, Arapapıştı Kanyonu 1 Ocak - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında toplam 309 haberde yer aldığı tespit edildi. Aylara göre incelendiğinde Ocak ayında 85, Şubat ayında 45, Mart ayında 80 haber konu olan Arapapıştı Kanyonu Nisan ayında ise 99 habere konu oldu. 236 sitede yayınlanan haberler 2 bin 414 saat 54 dakika sitelerin ana sayfalarında yer alırken, 9 sitede ise 99 saat 38 dakika manşette kaldı. Arapapıştı Kanyonu'nun yer aldığı 309 haberin okunma sayısı ise 3 milyon 230 bin 410 olarak hesaplandı.