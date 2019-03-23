Araplar'ın Karadeniz'de yeni rotası Giresun ve Ordu

Suudi Arabistan'dan Giresun ve Ordu illerine seyahat acenteleri tanıtım gezileri de düzenlerken, bu çalışma kapsamında Suudi Arabistan Seyahat Acenteleri geldikleri Giresun'da Kümbet Yaylası, Kuzalan Tabiat Parkı, Mavigöl ve Giresun Kalesi'ni gezerek yöreyi tanıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan, Suudi Arabistan seferlerinin başlamasıyla Giresun ve Ordu illerinin her geçen gün turizm potansiyelinin arttığına dikkat çekti. GİRTAB Müdürü Uzuner “Giresun'un turizm potansiyeli yıldan yıla artarak devam ediyor. Hiç şüphe yok ki; turizm potansiyelinin artmasında Ordu-Giresun Havaalanı'nın ve THY'nın desteği çok büyük. Bu bağlamda yaklaşık dört yıldır THY ile organize ettiğimiz 20'ye yakın organizasyonun meyvelerini her geçen gün artarak alıyoruz. Bu organizasyonun da turizm anlamında Giresun ve Ordu illerine katkısı olacaktır” dedi.