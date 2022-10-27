Aras Kargo, kargo ve müşteri deneyimi alanında 2 ödül kazandı

Müşteri deneyiminde uçtan uca memnuniyete odaklanan Aras Kargo, en iyi müşteri deneyimini tasarlayan markaların ‘Customer Brand' olarak ödüllendirildiği ALFA Awards'tan bir kez daha ödüllerle döndü. Şirket, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de ‘Kargo' ve ‘Şikâyet Yönetimi Deneyimi' kategorilerinde birinci olarak 2 ayrı ödülün daha sahibi oldu.

Kargo kategorisinde bu yıl 5'inci, şikayet yönetimi kategorisinde ise 3'üncü ödülünü aldıklarını ifade eden Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda; teknoloji odağını ön planda tutarak yeni dünya düzeni ile uyumlu, yapay zeka, büyük veri ve ürün/hizmet, kişiselleştirme olanaklarının yer aldığı kaliteli bir hizmet sunmayı önceliklendirdik. Böylelikle; dağıtım ve teslimat, operasyon faaliyetleri ve müşteri deneyimi gibi işimizin tüm aşamalarını artan tüketici beklentileriyle uyumlu hale getirmek için süreçlerimizi yeniden tasarladık. 2016 yılında başladığımız uçtan uca yatırımlarımız sayesinde ‘operasyon' şirketinden ‘teknoloji' şirketine dönüştük” dedi.

Müşteri deneyiminde de uçtan uca memnuniyete odaklandıklarını vurgulayan Ayyarkın, “Hizmet kalitemizi artırmayı, gelen çağrı ve şikâyet sayısını azaltmayı başarıyla sürdürüyoruz. 2016'dan bu yana sürdürdüğümüz uçtan uca teknoloji ve müşteri deneyimini mükemmelleştirme odağındaki yatırımlarımızın ve uygulamalarımızın müşteri nezdinde de takdir ediliyor olması mutluluk verici. Beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda müşterilerimize yenilikçi kargo deneyimleri yaşatmaya devam edeceğiz. Süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen, kazananların AKADEMETRE'nin uluslararası standartlarla oluşturduğu özgün metodolojisiyle belirlendiği ALFA Awards'ta ödüller 12 ilden toplam bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda veriliyor. ‘Müşterilerin arzu boyutu', ‘Markayı deneyimleme istekleri', ‘İletişim boyutu', ‘İlişki boyutu' ile ‘Markanın tüketici nezdinde bilinirliği' gibi parametrelerin yer aldığı araştırma 50'nin üstünde kategoride gerçekleştiriliyor.



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