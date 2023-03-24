'Aras Kargo, KOBİ'lerin e-ihracat ortağı olmaya hazır'

Aras Kargo'nun ana sponsoru olduğu Bursa WORLDEF E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı 21 Mart tarihinde gerçekleşti. Bursa Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada, Bursa ve komşu illerden temsilciler, e-ticaret ve e-ihracata ilişkin bölge özelinde olanakları, iş birliği fırsatlarını ve ekosistemdeki yeni gelişmeleri değerlendirdi.

Etkinliğin ana sponsoru olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Aras Kargo Acente İlişkileri ve Kanal Yönetimi Direktörü Damla Erarslan, şirketin son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla e-ticaret ve e-ihracat alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin güvenilir iş ortağı olmaya hazır olduklarını vurguladı.

“Tarih boyunca ticaretin en önemli duraklarından biri olmuş bu kadim kentin, geleceğin ticaretinde oynayacağı rolü konuştuğumuz tarihi bir kavşaktayız” sözleriyle konuşmasını açan Erarslan, rakamlarla e-ticaretteki büyümenin altını çizdi.

“Bu hızlı büyümede Bursa'nın harekete geçmeyi bekleyen önemli bir potansiyeli var” ifadelerini kullanan Erarslan, “2021 yılı itibarıyla ülkemizde e-ihracatının genel ihracatın yüzde 1,3'üne denk geldiğini biliyoruz. Ticaret Bakanlığımız bu oranın 2025 yılında yüzde 3-5 aralığına ulaşmasını hedefliyor. Şirket olarak bu hedeflerin yakalanması, hatta geçilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Erarslan, sözlerini şöyle tamamladı: “Şirket olarak, dijitalleşmede edindiğimiz yeni kabiliyetler üzerine inşa ettiğimiz Aras Digital ve Azerbaycan'da kendi markamızla hizmet vereceğimiz Aras Global yapımızla, KOBİ'lerimizin ve e-ticaret firmalarının dünyaya açılmalarında güvenilir iş ortağı olmaya devam edeceğiz. 2023'te e-ihracat adına önemli adımların atılacağını düşünüyoruz.”

Etkinlikte, önde gelen e-ticaret şirketlerinin temsilcileri, e-ticaret ve e-ihracat panellerinde bir araya gelerek e-ticaretin geleceğini şekillendirecek konuları ele aldı.

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