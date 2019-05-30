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Aras Kargo'ya A.L.F.A. Awards'dan üst üste ikinci ödül

Aras Kargo'ya A.L.F.A. Awards'dan üst üste ikinci ödül
Aras Kargo'ya A.L.F.A. Awards'dan üst üste ikinci ödül

Kargo şirketi Aras Kargo, üst üste ikinci kez A.L.F.A Awards’un sahibi oldu ve ‘Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka’ seçildi.

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliği ile düzenlenen ve müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların ödüllendirildiği A.L.F.A. Awards'un beşincisi bu yıl 28 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirildi. Bankacılıktan beyaz eşyaya, giyimden kozmetiğe kadar 44 kategoride müşteri deneyimi yönetimindeki başarılarıyla, müşterisiyle sağlıklı ve sürdürülebilir ilişki kuran markaların onurlandırıldığı gecede Aras Kargo, üst üste ikinci kez Alfa Awards'un sahibi oldu ve ‘Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka' seçildi. 

A.L.F.A. Awards kapsamında jürinin tüketicilerden oluştuğu bağımsız araştırmaya Türkiye genelinde 12 ilde, 1200 kişi katıldı. Araştırmada çoklu müşteri deneyimi yöntemiyle; markaya çok kanallı erişim, markayı kişiselleştirme, çalışan odaklılık, müşteri odaklı teknoloji kullanımı, satın alma sürecindeki süreç memnuniyeti gibi başlıklarla markanın tüketicisiyle sürecin her aşamasındaki ilişkileri değerlendirildi. 

Değerlendirme sonucunda, Türkiye'nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo, satış öncesi ilişkileri ile oluşturduğu, güvenilirliği, bilinirliği ve müşteri memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışıyla, kargo kategorisinde ‘Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan Marka' ödülünün sahibi oldu.  

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