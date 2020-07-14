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Arazi anlaşmazlığı davası çıkışı öldürüldü

Arazi anlaşmazlığı davası çıkışı öldürüldü
Arazi anlaşmazlığı davası çıkışı öldürüldü

Samsun'da bir kişi aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Mahir E. (44) ile dayısının oğlu Sönmez E. (40) yan yana olan evlerinin önündeki sınırdaki ağacın kesilmesiyle ilgili mahkemelik oldu. Bugün Terme Adliyesinde görülen sınır davasıyla ilgili taraflar arasında gerginlik yaşandı. Dava çıkışı evlerine geri dönen Mahir E. traktörü ile seyir ederken Sönmez E.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan 1 çocuk babası Mahir E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Sönmez E. olaydan sonra kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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