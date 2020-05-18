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Arazi anlaşmazlığı yüzünden eniştesini ve yeğenini tabanca ile vurdu

Arazi anlaşmazlığı yüzünden eniştesini ve yeğenini tabanca ile vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden eniştesini ve yeğenini tabanca ile vurdu

Osmaniye’de aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan adam eniştesini ve 19 yaşındaki yeğenini tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde yaşandı. Köyde bulunan bir araziden dolayı aralarında husumet bulunan Cengiz D. (55) ve eniştesi Sabri T. (59) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu silahına davranan Cengiz D. eniştesi Sabri T. ve yeğeni Selin T.'ye (19) kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olayın ardından yaralanan baba kız ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dayısının silahından çıkan kurşunların hedefi olan Selin T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Eniştesini ve yeğenini silahla vurup yaralayan ve olayın ardından kaçan Cengiz T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Selçuk Şavran
 

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