Arazi aracı takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite istikametinde seyir halinde giden Y.C. idaresindeki 14 AC 407 plakalı arazi aracı, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak bariyerleri aşan araç takla attı. Sürücü Y.C. ile araçta yolcu olarak bulunan D.K. yaralandı.

Enes Özkan

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