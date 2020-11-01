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Arazi kavgasında kurşun yağdırdı, baba ve oğlu hayatını kaybetti

Arazi kavgasında kurşun yağdırdı, baba ve oğlu hayatını kaybetti
Arazi kavgasında kurşun yağdırdı, baba ve oğlu hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve bir oğlu hayatını kaybederken, diğer oğlu da yaralandı.

Olay, Dinar ilçesi Dombayova köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi ile Asım Y., yanında bulunan silahla Rafet Tuncer, (59) Tayfun Tuncer (33) ile Tahsin Tuncer'e (35) ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği baba Rafet Tuncer ve oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Tahsin Tuncer ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tahsin Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tartıştığı aileye kurşun yağdıran Asım Y. ise olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemenin ardından Rafet Tuncer ile Tayfun Tuncer'in cesetleri otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, kaçan Asım Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Bayar

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