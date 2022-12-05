Arazide dedektörle define ararken yakalandılar

Denizli'de ‘2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, dedektörle arazide define arandığına yönelik ihbar alan ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmada 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, yapılan aramada; çapa, 2 metal arama dedektörü, kulaklık, monitörlü dedektör cihazı, 4 adet pil ve el feneri ele geçirildi.

Eren Elyesa Polat

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