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Arazide dedektörle define ararken yakalandılar

Arazide dedektörle define ararken yakalandılar
Arazide dedektörle define ararken yakalandılar

Denizli’de ellerinde dedektörle arazide günlerce define arayan 2 şüpheli, yanlarında bulunan malzemelerle yakalandı.

Denizli'de ‘2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, dedektörle arazide define arandığına yönelik ihbar alan ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmada 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, yapılan aramada; çapa, 2 metal arama dedektörü, kulaklık, monitörlü dedektör cihazı, 4 adet pil ve el feneri ele geçirildi.

Eren Elyesa Polat

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