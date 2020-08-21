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Arazide ölü bulunan şahsın katil zanlısı yakalandı

Arazide ölü bulunan şahsın katil zanlısı yakalandı
Arazide ölü bulunan şahsın katil zanlısı yakalandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan ve arazide ölü olarak bulunan şahsın katil zanlısı, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Geyve ilçesi Eşme Karapınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Ahmet Çubuk isimli şahsın ölü olarak bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Geyve İlçe jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri, olay yerine gittiklerine şahsın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Çubuk'u öldüren şahsı yakalamak için jandarma ekiplerince çalışama başlatıldı. JASAT dedektifleri tarafından sürdürülen takip sonrasında olayın faili H.Y. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Orkun Kaya
 

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