İhlas Haber Ajansı

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Arazide yaya ilerleyen 28 düzensiz göçmen yakalandı

Arazide yaya ilerleyen 28 düzensiz göçmen yakalandı
Arazide yaya ilerleyen 28 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesinde arazide yaya ilerleyen 28 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Muradiye ilçesi kırsalında icra edilen arama/tarama faaliyeti esnasında; ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdiği tespit edilen ve geçerli hiçbir belgesi bulunmayan 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Muhammed Onur Yavrutürk
 

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