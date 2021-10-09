Arazisini şehitlerin anısına meyve bahçesine çevirdi ilk hasadı ise şehit ailelerine gönderdi

Artvin Gazi Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olan İbrahim Bülbül, Şavşat Dalkırmaz köyünde babasıyla birlikte 15 bin metrekarelik arazisini meyve bahçesine çevirme kararı aldı.

2015 ve 2017 yılları arasında dönemin valileri eşliğinde araziye elma, armut, üzüm, hurma, ayva, kestane olmak üzere 500 adet farklı meyve ağacı aşılaması yapıldı.

Ağaçlar büyümeye başlayınca Bülbül, meyve bahçesinde bulunan ağaçlara şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu tabela astı. Yıllar sonra ağaçlar ilk meyvelerini vermeye başlayınca Bülbül, ilk hasadı şehitlerin ailelerini gönderme karar aldı.

İletişim adreslerini bulabildiği Türkiye'nin farklı illerinde yer alan şehit ailelerine, içerisinde farklı meyvelerin yer aldığı kolileri hazırlayarak gönderdi.

“Şehitlerimize bir borcumuz var onları unutmadık”

Türkçe Öğretmeni İbrahim Bülbül, yaptığı açıklamada "Bu bahçede yaklaşık 500'ün üzerinde meyve ağacı var. Bu ağaçların tamamı aşılama yöntemiyle çoğaltıldı. Buradaki ilk amacımız Artvin meyve ırklarının kaybolmamasını önlemek ve sonraki nesillere aktarımını sağlamak. Bunu yaparken de şehitlerimizi unutmadık. Onlara bir borcumuz olduğunu düşündük ve bugüne geldik. Ağaçlarımız meyve verdi. Biz bu meyveleri toplamaya başladık. Hasat ettik. Adreslerine ulaşabildiğimiz şehit yakınlarına meyveleri göndermeye karar verdik. Yaklaşık bir aydır kargoluyoruz. Çok olumlu dönüşler aldık. çok duygulandıklarını söylediler. Bizi de bu çok mutlu etti” dedi.

Ömer Faruk Duman

