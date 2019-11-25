Araziye gizlenen toz esrarı narkotik köpekleri buldu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu imal eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında merkeze bağlı Çeltiksuyu Köyü'nde 1 şüpheli tespit edildi. Jandarma Komanda Özel Harekat Timleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, narkotik köpekleri "Öğle" ve "Vana" ile arazi de arama yapıldı. Aramada çalılıkların bulunduğu bölgeye köpeklerin tepki vermesi üzerine timler, saklanan 2 kilo 300 gram toz esrarı buldu.

Şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Muhammet Ali Çiftçi

