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Arda Güler, 78 gün sonra ilk 11'de

Arda Güler, 78 gün sonra ilk 11'de
Arda Güler, 78 gün sonra ilk 11'de

Sakatlığı sebebiyle uzun süre formadan uzak kalan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında 78 gün sonra ilk 11’de sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertli takımda genç futbolcu Arda Güler, uzun zaman sonra formasına kavuştu. Son olarak 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11'de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de görev aldı.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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