Arda Güler sahne aldı, Fenerbahçe galip çıktı

Maçtan dakikalar
5. dakikada Crespo'nun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Arda'nın ortasında arka direkte Szalai'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
16. dakikada Arda'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
23. dakikada Crespo'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Buschan ile savunma oyuncusunun anlaşmazlığında Buschan'dan seken topa ceza yayı üzerinde Arda'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada Valencia'nın rakip oyuncudan topu kapıp kaleci Buschan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.
45+2. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Arao'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
60. dakikada Arao'nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci Buschan ile karşı karşıya kalan Valencia'nın şutunda Buschan gole izin vermedi.
70. dakikada ceza sahası dışından Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Buschan güçlükle çeldi.
84. dakikada Alioski'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin şutu yandan auta çıktı.
Stat: Cracovia
Hakemler: Duje Strukan, Alen Jaksic, Bojan Zobenica
Dinamo Kiev: Buschan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko (Syrota dk. 70), Sydorchuk, Shepeliev (Garmash dk. 46), Tsygankov (Diallo dk. 86 ?), Buyalskiy (Karavaev dk. 70), Vanat, Besedin (Karaiev dk. 46)
Yedekler: Neshcheret, Ignatenko, Kedziora, Parris, Andriyevskiy, Kravchenko
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao (Zajc dk. 73), Arda Gülerx (İrfan Can dk. 64), Valencia (Emre Mor dk. 64), Lincoln (Alioski dk. 79) Batshuayi (Pedro dk. 64)
Yedekler: Ertuğrul, Furkan Onur Akyüz, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, King
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Arda Güler (dk. 23), Arao (dk. 45+2) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Zabarnyi (dk. 69) (Dinamo Kiev)
Sarı kartlar: Garmash (Dinamo Kiev), Szalai, Emre Mor (Fenerbahçe)
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.