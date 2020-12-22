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Arda Turan 2. golünü kaydetti

Arda Turan 2. golünü kaydetti
Arda Turan 2. golünü kaydetti

Göztepe maçında rakip fileleri havalandıran Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Arda Turan, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'da Arda Turan sahaya kaptan olarak çıktı. Arda mücadelede 1 gol de kaydetti. Müsabakanın 12. dakikasında Ryan Donk'un uzun pasında defansın arkasına sarkan 33 yaşındaki futbolcu, kaleci Balazs Megyeri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Bu sezon başında tekrar Galatasaray'a dönen Arda Turan, Sivasspor maçının ardından ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Ligde 4 maç aradan sonra 11'de başlayan deneyimli futbolcu, 82. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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