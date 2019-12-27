Arda Turan gün sayıyor

Devre arası için planlanan geniş kapsamlı operasyona hazırlanan Galatasaray'da gündem Arda Turan. Fatih Terim ile EURO 2016'da arası açılan Arda, Hoca'sının elini öperek buzları eritmişti. Kasım ayında oynanan Başakşehir maçında yaşanan bu olay sonrası transfer dedikoduları da başlamıştı. Bugün gelinen noktada ise bu haberler gerçeğe çok yaklaşmış durumda. Barcelona'nın Başakşehir'e kiraladığı Arda, parçalıyı tekrar giymek istediğini net bir şekilde bildirdi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Arda'nın sarı-kırmızılılara gitmesinde kolaylık sağlayacağını açıklamıştı. Galatasaray cephesi ise durumu enine boyuna düşünüyor. Transfer dosyası Fatih Terim'in masasında.

Son karar Terim'in

Arda konusunda son sözü söyleyecek olan tecrübeli teknik adamın kararında, gitmesi muhtemel isimlerin durumu da belirleyici olacak. Diğer taraftan Arda da menajeri Ahmet Bulut aracılığıyla futbolu Galatasaray formasıyla bırakmak istediğini, ücretinde fedakârlık yapacağını söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu haberler karşısında tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. Eski kaptanlarının sosyal medya hesabından yaptığı ‘Aslan Kral' animasyonlu göndermesi sonrası bir kesim taraftar “Yuvaya dön” mesajları atarken bir kısmı ise Arda'yı istemediğini ortaya koydu.

PFDK AÇIKLADI

Terim'e ceza yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Terim, “Yerden kalkmayanlar ve buna müsaade edenler hakemler... Sınanıyoruz herhalde” demişti.

JIMMY'NİN HAYALİ

Oğlum da burada oynasın

Sezon başında Galatasaray'a gelen Jimmy Durmaz evinin kapılarını GS TV'ye açtı. Samimi bir röportaj veren Jimmy “En büyük eleştirmenim eşim. Galatasaray dünyanın en büyük takımlarından biri. Oğlumun da burada futbol oynamasını isterim. Şampiyonluğu çok istiyoruz” dedi.

Şimdi de göz kırptı

Eğer Fatih Terim transfere onay verirse yarım sezon kiralanacak olan Arda, sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi biteceği için bonservisiz Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Hoca'sının elini öperek buzları eriten Arda, önceki gece sosyal medya hesabından “Aslan Kral” filmini seyrederken görüntü paylaşırken dün de göz kırpan emoji koydu.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ