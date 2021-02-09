Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. TFF'den yazılı olarak açıklanan disiplin sevkleri şu şekilde:

"AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü antrenörü FRANCESCO FARIOLI'nin 06.02.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.02.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi DENİZ KODAL'ın 07.02.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi FEVZİ İLHANLI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ALTAY Kulübü futbolcusu DENİZ KADAH'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü futbolcusu HASAN KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü futbolcusu İSMAİL YÜKSEK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü futbolcusu YUNUS AKGÜN'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü futbolcusu HARIS HAJDAREVIC'in 07.02.2021 tarihinde oynanan ALTINORDU-BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GİRESUNSPOR Kulübü'nün 08.02.2021 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SARIYER Kulübü idarecisi SERKAN TORUN'un 07.02.2021 tarihinde oynanan SARIYER-İNEGÖLSPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.02.2021 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-ERGENE VELİMEŞE SPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 07.02.2021 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11, 9/3, 6/5 ve 6/11 maddeleri ile Yayın Talimatı'nın 12/1. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4-a. maddesi uyarınca ve PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi AHMET KAYTAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi HAÇİM İZOL'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MAHMUT MANGAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi REŞİT KARAKAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA KEMAL POLAT'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi YUSUF EDİYAM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu TARIK KURT'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu RECEP GÜL'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu GÖKSU ALHAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu MUHAMMET ALİ KURT'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu TURGUT DOĞAN ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü futbolcusu HÜSEYİN CİHAN AVCU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü idarecisi MEHMET ŞEFİK ÖZDİL'in 07.02.2021 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi ile "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50 maddesi uyarınca 08.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü masörü SEDAT EKİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MUHLİS İSTEMİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu ABDULLAH ÇETİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 07.02.2021 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü Başkanı SELÇUK CENGİZ ÖZTÜRK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü antrenörü HASAN SÖNMEZ'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 08.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi MUTLU BAHADIR GÜNENÇ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 07.02.2021 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 6/9 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü futbolcusu ÖMER FARUK YAYLACI'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü antrenörü HÜSEYİN SERBES'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü antrenörü COŞKUN KARAVELİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü futbolcusu TEVFİK ÇAĞAN EMANET'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü futbolcusu ALİ KEMAL YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü futbolcusu ÖMER FARUK YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

PENDİKSPOR Kulübü futbolcusu ERDİNÇ ÇEPOĞLU'nun 07.02.2021 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-TURGUTLUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TURGUTLUSPOR Kulübü'nün 07.02.2021 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-TURGUTLUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi."