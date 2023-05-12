İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arda Turan'a 'Türk Futboluna Katkı' ödülü

Arda Turan'a 'Türk Futboluna Katkı' ödülü
Arda Turan'a 'Türk Futboluna Katkı' ödülü

Eski milli futbolcu ve Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülüne layık görüldü.

Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülü aldı. Profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlık serüvenine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başlayan Turan, Quality of Magazine tarafından bu ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ödül törenine antrenman programından dolayı katılamayan Arda Turan'a ödülü, daha sonra takdim edilecek.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.