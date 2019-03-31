Ardahan 25 yıl sonra yeniden CHP dedi

Ardahan Belediye Başkan adayı olan DSP eski Ardahan Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, kesin olmayan sonuçlara göre Ardahan Belediye Başkanlığını kazandı.

Seçim sonrası parti binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 25 yıl aradan sonra belediyenin CHP'ye geçtiğini söyleyerek, ''Burada 30 yıl kimse belediyeyi hayal etmesin. Öyle bir belediye örneği göstereceğiz ki Doğu illeri bizi örnek alacaklar" şeklinde konuştu.

Demir, "Bu seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni bir dönemin başlangıcı olacağını düşünüyorum. Aslında çalışmaya yarın sabah itibariyle başlayacağız. Çünkü Ardahan'ın çözüm bekleyen sorunları var. Seçim almak tabi ki önemli ama asıl olan Ardahan'ı yeniden imar etmek. Kalkınmışlıkta sonlarda olan Ardahan'ı ön sıralara getirmek için çalışacağız. Seçim bitmiştir ve bütün arkadaşlarımızla birlikte sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil klasik belediye başkanlığını aşan bir vizyonla tüm Ardahanlıları kapsayan çalışma ile yatırımlarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bir siyasi parti için değil, Ardahan için seçildiğini söyleyen Demir, "Türkiye'ye bir değişimin ve dönüşümün işaretini vereceğiz. Umutsuzluğu, 'Olmuyor'u aşmak için projelerimizi geliştirdik. Yeniden üreten, kendi kendine yeten bir Ardahan için çalışacağız. Asıl olan budur. Ardahan'ı el birliği ile inşa etmek amacındayız" diye konuştu.

Demir, seçim süreci boyunca bütün siyasi partilerin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Parti binası önünde kutlama yapan partililere de seslenen Demir, herkese teşekkür etti.

Olgun Yıldız