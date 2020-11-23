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Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'da soğuk havayla kendini gösteren kar, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Ardahan, Kasım ayının sonlarında karla tanıştı. Sabah saatlerinde başlayan kar kent merkezinde ve kırsal kesimlerde evlerin çatılarını, otomobillerin üstünü ve yolları karla kaplandı.
Kar ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerde yollar trafiğe kapanırken, 10'a yakın araç yolda mahsur kaldı. Bu yıl karın geç yağması ise çiftçileri ve çocukları sevindirdi.
Hüseyin Biçer, kentin beyaz gelinliğini giydiğini söyleyerek, '' Etraf bembeyaz oldu, doğa beyaz gelinliğini giydi. Biz Ardahanlılar olarak karın yağmasına da alışığız'' dedi.

Olgun Yıldız
 

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