Ardahan sıfırın altında eksi 20.4 dereceyi gördü

Göle ilçesinde halk, dondurucu soğuklar nedeniyle zorluk yaşıyor. Kırağının etkisiyle ağaçlarda güzel görüntüler ortaya çıkarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin da büyük kısmı yeniden buzla kaplandı.

Şenol Kirman adlı vatandaş, soğuk havadan etkilendiklerini ifade ederek, “Bugün gerçekten içimize işleyen bir soğuk var. Araçlar buzla kaplanmış, takviyeyle çalıştırıyoruz. Alışık olsak da yine de soğuktan etkileniyoruz'' dedi.

Olgun Yıldız

