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Ardahan'a beklenen kar yağdı

Ardahan'a beklenen kar yağdı
Ardahan'a beklenen kar yağdı

"Ha geldi ha gelecek" diye günlerdir beklenen kar nihayet geldi. Ardahan'a sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı.

Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehrin merkezine kadar indi. Mevsimin kış olmasına rağmen bahar havası geçiren Ardahan nihayet kar yağışıyla renklendi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları mutlu etti.

Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Çocuklar çok mutlu olduklarını ifade ederek, ''Kar yağdı çok mutluyuz. Artık karlı havada kartopu oynayabileceğiz. Ve karla bol bol eğlenme fırsatı bulacağız.''

Vatandaşlar ise beklenen kar yağışının ardından, "Ardahan'a kar yakışıyor. Nihayet beklediğimiz kar yağdı. Kar berekettir ama kar yağışı sorası etkili olan soğuklarda ise hayat durma noktasına geliyor'' dediler.

Kar yağışı sonrası belediye ekipleri ise kar küreme ve kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.

 

Olgun Yıldız
 

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