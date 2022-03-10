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Ardahan'da 42 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ardahan'da 42 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Ardahan'da 42 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ardahan'da lisede öğrenim gören 42 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ardahan'da 42 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ardahan Merkez Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerde mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti ortaya çıktı. Bunun üzerine 42 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Tetkiklerin ardından bazı öğrenciler tedavi altına alındı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 42 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi. Öğrencilerden 30'nun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirten Öner, "Bizim için önemli olan şu anda çocuklarımızın sağlık durumu ile ilgili korkulacak bir durumun olmaması. 9 öğrencinin tedavisi sürüyor, 3 öğrenci ise müşahede altında. Çocuklarımızın sağlık durumları çok iyi ve ciddi bir durum yok. Doktorlarımız ilgileniyor" dedi.

Öner, okullarda dağıtılan yiyecek ve içeceklerden numune alarak inceleme yapılacağını sözlerine ekledi.

Olgun Yıldız

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