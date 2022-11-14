Ardahan'da bitki ve ağaçlar kırağı tuttu

Ardahan kent merkezinde, yüksek kesimlerdeki dağların zirvelerine kar yağmasının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında seyretmeye başladı. Gece saatlerinde Ardahan'da termometreler eksi 7,4'ü gösterdi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaçlar ve bitkiler, güzel görüntüler sundu.

Olgun Yıldız

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