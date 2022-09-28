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Ardahan'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Ardahan'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Ardahan'da deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 50 artçı deprem gerçekleştiğini açıkladı.

5 büyüklüğündeki depremin en fazla hasara neden olduğu Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca ve Toptaş köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Deprem sonrasında bölgede Erzurum, Kars AFAD ekipleri ve Türk Kızılayı tarafından bir ikram aracı ile 9 personel görevlendirildi. Çullu köyünde cami minaresi yıkılırken, çok sayıda evde göçük ve çatlaklar meydana geldi. AFAD ekipleri köylerde çadırlar kurarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışırken, Kızılay ekipleri tarafından depremzedelere sıcak yemek dağıtıldı.

Olgun Yıldız

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