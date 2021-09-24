Ardahan'da feci kaza: 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Ardahan-Kars kara yolunun üniversite kavşağında meydana geldi. Kazada, Cemalettin Çamlıyurt yönetimindeki 75 AAC 892 plakalı otomobil ile Ersin Yılmaz idaresindeki 55 ACA 169 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Olgun Yıldız

