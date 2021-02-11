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Ardahan'da jandarma teröristlerin barınma ihtimaline karşı yaylaları boş bırakmıyor

Ardahan'da jandarma teröristlerin barınma ihtimaline karşı yaylaları boş bırakmıyor
Ardahan'da jandarma teröristlerin barınma ihtimaline karşı yaylaları boş bırakmıyor

Ardahan'da jandarma komandolar terör örgütü mensuplarının konaklama ve barınma ihtimaline karşı yaylalarda arazi ve evleri didik didik arıyor.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eksi 20-25 derece soğukta kış mevsiminin başında köylerine dönen yaylacıların evlerini tek tek kontrol ediyor. Ardahan Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Komandolar, boşaltılan yayla evlerinin örgüt mensupları tarafından kullanılmasının engellenmesi, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile emniyet ve asayişinin sağlanması, bölücü terör örgütünün bölgemizde faaliyet göstermesine engel olmak ve teröristleri arayıp bulmak ve yok etmek amacıyla kış şartlarında 285 personelimizin katılımı ile 56 operasyonel faaliyet icra edilmiştir'' denildi.

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