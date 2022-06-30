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Ardahan'da köpek vahşeti kamerada

Ardahan'da köpek vahşeti kamerada
Ardahan'da köpek vahşeti kamerada

Ardahan’ın Göle ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at telef oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ardahan’da köpek vahşeti kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Ardahan'ın Göle ilçesinde Salimbey Mahallesi Çermik Sokak'ta Adem Kılıç'a ait atlı arabaya koşulu at, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların korkudan yaklaşamadığı saldırıda at telef oldu. Evde bağlı olan köpeğin sahibi uyurken bağını koparıp dışarı çıktığı öğrenilirken, arabaya bağlı atın çırpınışları yürek burktu. Saldırgan köpek uzman ekiplerce alınarak Kars Hayvan barınağına gönderildi. Öte yandan köpeğin saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yusuf Gültekin

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