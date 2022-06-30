Ardahan'da köpek vahşeti kamerada

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Ardahan'ın Göle ilçesinde Salimbey Mahallesi Çermik Sokak'ta Adem Kılıç'a ait atlı arabaya koşulu at, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların korkudan yaklaşamadığı saldırıda at telef oldu. Evde bağlı olan köpeğin sahibi uyurken bağını koparıp dışarı çıktığı öğrenilirken, arabaya bağlı atın çırpınışları yürek burktu. Saldırgan köpek uzman ekiplerce alınarak Kars Hayvan barınağına gönderildi. Öte yandan köpeğin saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yusuf Gültekin