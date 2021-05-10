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Ardahan'da Mayıs'ta kar sürprizi

Ardahan'da Mayıs'ta kar sürprizi
Ardahan'da Mayıs'ta kar sürprizi

Ardahan'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan'da Mayıs'ta kar sürprizi - Tıkla İzle

Ardahan'da geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde aniden bastıran kar yağışına sürücüler hazırlıksız yakalandı. Görüş mesafesini büyük ölçüde düşüren sis ve kar yağışı nedeniyle sürücüler zorlandı.

Kara yolları yetkilileri, Ardahan-Şavşat kara yolunda kar yağışı ve yoğun sisin yanı sıra havanın soğumasıyla buzlanmanın meydana gelmeye başladığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Olgun Yıldız
 

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