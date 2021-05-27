Ardahan'da muhteşem Süper Ay manzarası

Ay'ın normalden daha büyük ve parlak göründüğü ender gök olaylarından olan Süper Çiçek Kanlı Ay, Ardahan'da da görüntülendi. Normalden daha parlak ve büyük gözlemlenebildiği bu doğa olayına tanıklık etmek isteyen vatandaşlar evlerinin balkonuna çıktı.

Ay normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülemek isteyen Özgür Furkan Yıldız, ''Dolunay çıktı ve görmüşken bu anı da görüntülemek istedik. Gerçekten de çok huzur verici görüntü.'' dedi.

Olgun Yıldız

