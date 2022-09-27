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Ardahan'da olan deprem Kars'ta da hissedildi

Ardahan'da olan deprem Kars'ta da hissedildi
Ardahan'da olan deprem Kars'ta da hissedildi

Ardahan’da olan deprem Kars’ta da hissedildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem Kars'ta hissedilirken, vatandaşlar tedbir amaçlı sokağa çıktı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “saat 17.08'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi” ifadelerine yer veridi.

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