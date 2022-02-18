Ardahan'da Sibirya soğukları: Benzinli araç dahi dondu

Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyi görürken, kentte buz sarkıtları oluştu. Soğuk havanın etkisiyle kentte benzinli araçlar dahi çalışmadı. Bölgede en düşük sıcaklık ise Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 17,8 derece olarak ölçüldü.

Kentte dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Baran Yılmaz, ''Son 2-3 gündür etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle dev buz sarkıtları oluştu. Bu gün soğuk ve rüzgarlı hava hakim. Allah yardımcımız olsun'' dedi.

Benzinli aracı donan Sinan Onay ise aracını takviye yaptırarak çalıştırabildi.

Olgun Yıldız



İLGİLİ HABER Soğuk hava bot ve mont satışlarını artırdı

İLGİLİ HABER Bayburt’ta soğuk hava etkili oluyor