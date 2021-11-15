İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü

Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü
Ardahan'da sıcaklık eksi 9 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan Göle'de termometreler gece eksi 9'u gördü, ilçede araçların camları buz tuttu. İlçe merkezinde hava sıcaklığı gündüz artı 5 derece olarak ölçüldü.

Kasım ayında kar ve soğuk havaya alışık olduklarını söyleyen Durmuş Bulut, "Geceleri eksi 9 dereceye düşen sıcaklık, gündüzleri ise tam tersi artı 10 ile 14 derece arasında değişiyor. Buna da şükür. Önceki yıllarda bu aylarda kar yağardı. Sıcaklık ise eksi 25 dereceye kadar düşerdi. Buna da şükür" dedi.
Öte yandan mahalleli, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için kaldırımlara yem bırakıyor.

Olgun Yıldız
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.