Ardahan'da şiddetli fırtına ve tipi: Onlarca araç mahsur kaldı

Ardahan il genelinde fırtına ve tipi etkili oldu. Bölgede devam eden fırtına ve tipi nedeniyle 17 civarında köy yolu ise ulaşıma kapandı. Tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan onlarca araç ve vatandaşları ekipler kurtardı.

Araçları kardan tamamen kaybolma noktasına gelen bazı sürücüler boğulma tehlikesi atlattıklarını belirterek yardım çağırdıklarını söyledi. Bölgede devam eden fırtına ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat karayolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlar, yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldıklarını ve ekipler yetişmesi sonucu donmaktan son anda kurtulduklarını söylediler.

İl Özel İdaresi Saha ekip başı Mehmet Özdemir ise, ''Çetinsu köyü grup köy yolunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için ekiplerimiz seferber oldu. Özel İdare Genel Sekreteri Anıl Aksel'in talimatıyla geldik ve 7 gün 24 saat boyunca hizmet etmekteyiz. Diğer gruptaki arkadaşlarımız da Sarıyamaç, Çataldere grubunda yolda kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için oradalar.'' şeklinde konuştu.

Olgun Yıldız