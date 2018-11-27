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Ardahan'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ardahan'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Ardahan'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ardahan'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1'i PKK/KCK diğeri ise DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerin ardından savcıya ifade veren şüpheliler, Emre H. ile Volkan B. tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince ifadeleri alınan şüpheliler, "terör örgütü propagandası" yapma suçundan tutuklandı.

Olgun Yıldız  

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