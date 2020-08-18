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Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı

Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı
Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Özden idaresindeki 01 AFE 068 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki taşlara, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada, askeri personel oldukları belirlenen sürücü Özden ile Hüseyin Özayaş, Yaşar Coşkun ve Enes Aykırıcı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olgun Yıldız

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