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Ardahan'da trafik kazası: 8 yaralı

Ardahan'da trafik kazası: 8 yaralı
Ardahan'da trafik kazası: 8 yaralı

Ardahan'da pikap ile yolcu taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Ardahan'dan Kars istikametine seyir halindeki Olgay Salduz idaresindeki 36 FS 972 plakalı pikap, Hoçuvan Hasköy mevkisinde, Can Özer'in kullandığı 75 M 0293 plakalı yolcu taşıyan minibüsle çarpıştı.
Kazada, pikap sürücüsü Olgay Salduz ile yolcu servisindeki Emrah Yılmaz, Mehmet Hanifi Kişli, Murat Erdoğan, Şeker Naz Irmak, Kader, Mehmet Baki ve Enes Baki Ağyürek yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, AFAD ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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