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Ardahan'da tütün kaçakçılarına darbe

Ardahan'da tütün kaçakçılarına darbe
Ardahan'da tütün kaçakçılarına darbe

Ardahan'da polisin kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlediği iki ayrı operasyonda 599 paket gümrük kaçağı sigara, 57 bin 600 boş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ardahan’da tütün kaçakçılarına darbe - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı tütün satışı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda Ardahan-Kars kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçtaki 3 kişi hakkında işlem yapıldı. Hanak ilçesinde de bir iş yerinde yapılan aramada 209 paket gümrük kaçağı sigara, 57 bin 600 boş makaron ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Olgun Yıldız
 

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