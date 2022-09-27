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Ardahan'daki depremde yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı

Ardahan'daki depremde yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı
Ardahan'daki depremde yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ardahan’daki depremde yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Ardahan'da merkez üssü Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Göle ilçesinde deprem sırasında yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih Kılıç'a ait şarküteri dükkanında yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Depremin ardından yaşanan korku ve panik de kameraya yansıdı. Öte yandan bir markette deprem sonrası yerlere savrulan içecekler ve ürünler ise cep telefonu ile görüntülendi.

Yusuf Gültekin

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